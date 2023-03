Conférence SHAAPT : Les pièces d’orfèvrerie des musées des Deux-Sèvres Salle de l’auditorium Thouars Catégories d’Évènement: 79100

79100 EUR Thouars, comme toutes les villes d’importance sous l’ancien régime, a été le siège de nombreux maitres orfèvres. Un échantillon non négligeable de leur production est conservé dans les collections des musées du département. Depuis quelques années, ces collections se sont enrichies de « tastevins » écuelles de dégustation qui servaient notamment aux vignerons et viticulteurs du Thouarsais. La conférence présentera le travail de ces orfèvres mais aussi des collections locales. Grace à la complicité du viticulteur thouarsais Olivier Chartrain, adhérent à la SHAAPT, sera proposé un atelier de dégustation de vin thouarsais.

Par Damien COCARD, président de la SHAAPT Damien COCARD, président de la SHAAPT animera une conférence retraçant l’histoire des tastevins, pièce d’orfèvrerie en forme d’écuelle qui servaient aux viticulteurs pour faire déguster leur vins, et qui ont depuis quelques années enrichi les collections des musées des Deux-Sèvres. Société d’Histoire, d’Archéologie et des Arts du Pays Thouarsais Société d’Histoire, d’Archéologie et des Arts du Pays Thouarsais

