Conférence: « Serpents, légendes, rumeurs et vérité » Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Conférence: « Serpents, légendes, rumeurs et vérité » Rue Antoine Martin Musée Crozatier Le Puy-en-Velay

2022-05-06 18:30:00 – 2022-05-06 20:00:00 Rue Antoine Martin Musée Crozatier

Le Puy-en-Velay Haute-Loire EUR Par Françoise Serre Collet, herpétologue et chargée de médiation scientifique reptiles et amphibiens au Muséum national d'Histoire naturelle, Paris patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr http://billetterie.hoteldieu.info/Information.aspx

