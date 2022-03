Conférence Séré de Rivières au Fort des Dunes fort des dunes, 26 mars 2022, Leffrinckoucke.

Conférence Séré de Rivières au Fort des Dunes

fort des dunes, le samedi 26 mars à 15:00

“Liés à la fortification, certains noms comme ceux de Vauban ou de Maginot continuent d’être bien présents dans la mémoire collective française, car liés à des succès certains comme des défaites majeures. La “ceinture de fer” du premier a démontré son efficacité sous Louis XIV, et la ligne établie à partir des décisions politiques du second est associée à la terrible défaite de 1940 dans l’inconscient national. En revanche, d’autres grands personnages à l’influence majeure, comme les généraux Haxo et Séré de Rivières ont peu dépassé le stade du cercle d’initiés. Sans doute est-ce dû au contexte historique et au devenir moins “retentissant” de leur création. C’est sur le second officier qu’entend revenir cette conférence. Concepteur d’un système défensif de grande ampleur mis au point après la désastreuse guerre de 1870-71, il a puissamment fortifié l’Est de la France, les Alpes, ainsi que plus ponctuellement le Nord. Toutefois, vite obsolètes à cause de progrès dans l’artillerie, et en partie contournés du fait d’une invasion via le territoire belge en 1914, ses forts ont souvent été transformés, ou n’ont pas connu le feu, ou bien après. Ils sont donc souvent mal connus du grand public. Le général Séré de Rivières reste pourtant l’initiateur d’un tout cohérent et impressionnant, ayant des résonances au-dehors des frontières françaises. De plus, certains des lieux bâtis à l’époque sont liés à un autre conflit, la Seconde Guerre mondiale. C’est le cas du fort des Dunes, ayant connu les combats de 1940 ou de celui de Seclin, lieu de martyr de résistants. Ils revêtent ainsi une dimension mémorielle certaine qui a dépassé leur créateur et son temps. Cette conférence entend donc revenir sur l’œuvre du général Séré de Rivières ainsi que son devenir, en leur redonnant toute leur place.” Conférence le 26 mars à 15h (gratuit, sans réservation, mesures sanitaires en vigueur ) Avec M. Jean-Baptiste MUREZ, docteur en histoire et enseignant à l’Université (ICP) Numéro pour renseignements : 03 28 29 13 17 Adresse : rue du 2 juin 1940, 59495 Leffrinckoucke Accès avec DKbus : Arrêt Fort des Dunes C1 – C2

gratuit, sans réservation

