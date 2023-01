Conférence : Sens et symboles des arbres et des plantes dans l’art occidental de l’antiquité à nos jours Istres Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Conférence : Sens et symboles des arbres et des plantes dans l'art occidental de l'antiquité à nos jours 1 Esplanade Bernardin Laugier Hôtel de ville d'Istres Istres Bouches-du-Rhône

2023-01-17 18:00:00

Hôtel de ville d’Istres 1 Esplanade Bernardin Laugier

Istres

Bouches-du-Rhône Depuis les temps les plus anciens, l’homme interprète et donne une valeur, positive ou négative, à tous les éléments de la nature et de la création, divine pour certains. Ces interprétations sont portées par des connaissances

scientifiques ou des croyances, aux temps où la religion et le contact avec la nature étaient plus importants que de nos jours. L’arbre (palmier, pin,

cyprès, peuplier, chêne…) participe aux trois mondes, souterrain, terrestre et céleste, est vénéré ou redouté, et la plante (laurier, myrte, genévrier, lierre…) qui capte les forces ignées de la terre et reçoit l’énergie solaire, porte en elle des qualités aussi bien nutritives que spirituelles. Leurs représentations, en peinture et quelquefois en sculpture, sont alors chargées de sens, et jamais gratuites ni dépourvues de sens et de raison. Conférence présentée par Jean-Philippe LAGRUE, Archéologue, conférencier en Histoire de l’art +33 4 13 22 81 33 Hôtel de ville d’Istres 1 Esplanade Bernardin Laugier Istres

Lieu Istres Adresse Hôtel de ville d'Istres 1 Esplanade Bernardin Laugier

