du mardi 9 novembre au mardi 14 décembre à Cité Seniors

Proposé par **Maître Dan Fuochi**, avocat et président de l’association Auxilius * 09.11 – Le droit aux prestations complémentaires et à l’aide sociale (ou la planification patrimoniale en lien avec la retraite) * 14.12 – La protection des aîné.e.s face aux abus et à la maltraîtance Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à [consulter le programme](https://www.geneve.ch/sites/default/files/2021-09/programme-activites-cite-seniors-oct-dec-2021-ville-ge.pdf) pour plus d’activités adressés aux seniors, mais pas que!

Gratuit, sans inscription

