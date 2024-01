Conférence « semi gesticulée » La Ferté Macé, samedi 17 février 2024.

Conférence « semi gesticulée » La Ferté Macé Orne

Un moment de partage mêlant humour, anecdotes, données historiques, scientifiques et ethnologiques autour des plantes sauvages et médicinales

avec virginie Daniaud du collectif « pam pam » dans le cadre de l’exposition FRAC « au jardin d’hiver »

Gratuit tout public sur inscription

médiathèque

La Ferté Macé 61600 Orne Normandie

Début : 2024-02-17 15:00:00

fin : 2024-02-17



