Conférence : Sélectionner la beauté ? Beaux-Arts de Paris Paris, lundi 11 mars 2024.

Le lundi 11 mars 2024

de 18h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

La Chaire Beauté.s de l’université PSL inaugure une nouvelle forme de conférences, la Performing-Lecture, réunissant une table-ronde de chercheurs pour discuter autour d’une performance artistique.

Pour inaugurer ce nouveau format l’actrice, Suzanne de Baecque, qui a infiltré le concours de Miss Poitou-Charentes en se présentant comme candidate, nous offre un extrait de son spectacle « Tenir debout ». Avec humour et bienveillance, elle interroge ainsi le processus de sélection de la beauté.

Une table ronde composée de chercheurs et d’artistes viendra approfondir les questionnements soulevés par ces concours de beauté, notamment les normes qu’ils véhiculent, les dispositifs contraignants qu’ils mettent en scène pour les corps, ainsi que les espoirs d’ascension sociale qu’ils symbolisent.

Avec: Claudine Cohen, historienne et philosophe des sciences, directrice d’études à l’EHESS et directrice d’études émérite à l’EPHE-PSL (3e section, Laboratoire Biogéosciences).

Camille Couvry, chercheuse associée au laboratoire DySoLab et lauréate du Prix de thèse 2019 de la chaire Beauté.s.

Suzanne de Baecque, comédienne et metteuse en scène.

Gabrielle Smith, metteuse en scène et doctorante en histoire de la mode à Paris I – Panthéon Sorbonne.

Maria Francesca Martinez Tagliavia, directrice de la Galerie d’Art Moderne de la ville de Palerme et du Musée Ethnographique Sicilien « Giuseppe Pitrè ».

Beaux-Arts de Paris 14, rue Bonaparte 75006

Contact : https://www.eventbrite.fr/e/841339778927?aff=oddtdtcreator

chaire beauté.s conférence « sélectionner la beauté ? »