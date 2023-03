Conférence : S’écouter pour se découvrir et Œuvrer en accord avec son âme Capdenac Capdenac Catégories d’Évènement: Capdenac

Conférence : S'écouter pour se découvrir et Œuvrer en accord avec son âme, 14 mars 2023, Capdenac

2023-03-14 20:30:00

Lot Capdenac Magali Roussilhe, Thérapeute holistique, conseils en santé globale, accompagnement spirituel, consultante en santé.

Ancien médecin généraliste, autoradiée de l’ordre des médecins en juin 2020 pour objection de conscience. J’ai créé la voix intérieure pour m’installer en tant que thérapeute et continuer à Œuvrer dans le soin de manière libre et en accord avec mes

valeurs.

Mon parcours de vie m’a amenée à m’ouvrir à la spiritualité, ce qui a répondu à beaucoup de questions que je me posais depuis longtemps et m’a permis de résoudre bien des problèmes. Pour moi la spiritualité nous aide mais encore faut-il expérimenter les

concepts, on apprend par l’expérience et finalement il n’y a que ça qu’ on peut transmettre.

Cette conférence est l’occasion de transmettre des clefs que j’ai utilisées à ma façon dans mon parcours. aecc

