A l’occasion des commémorations de la Grande Guerre, l’Office de Tourisme de Seclin organise une conférence sur le thème de la vie des Seclinois durant l’occupation allemande. La conférence sera animée par Maxime Calis, guide conférencier à l’office de tourisme jusqu’en 2018 et co-auteur du livre “Seclin 14-18”. Il exposera ce qu’était la vie dans notre ville durant cette période. A l’issue de la conférence, autour d’un petit pot de l’amitié, la vente du livre sera proposée. L’occasion de rencontrer toute l’équipe de l’office de tourisme. Nous espérons vous compter nombreux lors de cet après-midi de mémoire. De 14h à 16h Tarif non adhérent 10€ / Tarif adhérent 5€ Rendez-vous salle Ronny Coutteure à Seclin Réservation en MP, au 09 72 52 85 03 ou en ligne [www.seclin-tourisme.fr](http://www.seclin-tourisme.fr) Pass sanitaire obligatoire

