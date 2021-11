Avranches Salle Saint-Martin - Avranches Avranches, Manche Conférence – séance d’orientation du programme MBSR Salle Saint-Martin – Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

Salle Saint-Martin – Avranches, le vendredi 10 décembre à 19:30

Lors de cette séance d’orientation du MBSR vous découvrirez : >La méditation pleine conscience >Présentation du programme MBSR & ses bienfaits. >Comment pouvons-nous intégrer la pleine conscience dans notre vie. >Temps pour expérimenter >Temps pour des questions réponses Animatrice : Stella Arvaniti -Instructrice qualifiée -Membre de l’association pour le développement de la Mindfulness – ADM – FRANCE -Membre de l’Université de Brown & Massachusetts – USA * Places limitées * Sur inscriptions * Passe sanitaire nécessaire

Tarif : 5€

Qu’est ce que la mindfulness ? La « mindfulness » ou « pleine conscience » désigne l’entraînement à une présence attentive, ouverte et bienveillante, tournée vers le moment présent. Salle Saint-Martin – Avranches 1 rue Saint Martin, 50300 Avranches Avranches Avranches Manche

2021-12-10T19:30:00 2021-12-10T21:00:00

