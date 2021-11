Genève Cité Seniors Genève Conférence scientifique: Recueilleurs de lumière, les reflets du cosmos Cité Seniors Genève Catégorie d’évènement: Genève

Le thème de ce jour est **Les chasseurs d’expolanètes**, exceptionnellement en présence de **Michel Mayor**, Prix Nobel de Physique. Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à [consulter le programme](https://www.geneve.ch/sites/default/files/2021-09/programme-activites-cite-seniors-oct-dec-2021-ville-ge.pdf) pour plus d’activités adressés aux seniors, mais pas que!

