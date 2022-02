Conférence scientifique Quand la physique vient à la rencontre de l’art ancestral des luthiers par Olivier Legrand. L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

**Conférence scientifique Quand la physique vient à la rencontre de l’art ancestral des luthiers par Olivier Legrand.** Olivier Legrand est professeur à l’université Côte d’Azur, membre de l’institut de Physique de Nice. Ses activités de recherche concernent la propagation des ondes en milieux complexes. Elles sont appliquées à des domaines aussi divers que la propagation de la lumière dans les fibres optiques, les ondes radio-fréquences pour les télécommunications ou l’acoustique des salles et des instruments. Depuis les temps anciens, philosophes et scientifiques ont étudié la nature des sons musicaux et des instruments qui le font naître. Pour un physicien, il existe une réelle fascination dans l’exploration de l’application des lois assez simples de la physique à la description des ondes sonores complexes produites par les instruments et transmises aux auditeurs dans une salle de concert. Lors de cette conférence, on parlera principalement des mécanismes acoustiques fondamentaux régissant les instruments à cordes de la famille des violons.

2022-04-28T14:30:00 2022-04-28T16:00:00

