Conférence scientifique « Principe du handicap en biologie animale: échanger de la longévité contre du sexe. » L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), 19 mai 2022, Menton.

Conférence scientifique « Principe du handicap en biologie animale: échanger de la longévité contre du sexe. » par Pierre Bernhard, directeur de recherche émérite, Projet Biocore- Inria-Sophia Antipolis Méditerranée. Sélection sexuelle et paradoxe du handicap : chez beaucoup d’animaux, les mâles portent des caractères sexuels secondaires qui attirent les femelles mais qui, quand ils sont développés à l’excès, deviennent un handicap de viabilité pour leur porteur (et nous verrons que le genre Homo sapiens sapiens, c’est-à-dire nous, ne fait pas complètement exception). Après quelques exemples, nous expliquerons en quoi ce phénomène déjà perçu par Darwin paraît paradoxal, et quelle est l’explication la plus généralement admise aujourd’hui, qui fait intervenir la théorie des jeux de signaux. Ce sera aussi l’occasion de se pencher sur le fonctionnement de l’évolution et la formation des espèces. Un sujet qui s’adresse aux personnes curieuses de regarder ce qui se passe dans la nature autour d’elles et de comprendre.

gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T14:30:00 2022-05-19T16:00:00