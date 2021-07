Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Conférence scientifique« Les Exoplanètes » Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Conférence scientifique« Les Exoplanètes » Hendaye, 25 août 2021-25 août 2021, Hendaye. Conférence scientifique« Les Exoplanètes » 2021-08-25 19:30:00 – 2021-08-25 Route de la Corniche Château-Observatoire Abbadia

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Par Jean Philippe Beaulieu. Durée : 1h00 environ + temps d’échanges.

Il est fortement recommandé d’arriver 10 minutes à l’avance. Aucun retard ne sera accepté après le début de la conférence. 40 personnes max. (réservation et pass sanitaire obligatoires). Au cœur de l’Observatoire du Château Abbadia, Jean Philippe Beaulieu, Directeur de recherche au CNRS, co PI de la mission Ariel et en charge du groupe de travail exoplanètes de la mission Euclid, est accueilli pour une conférence sur les exoplanètes. Spécialiste du sujet, il a fait de la découverte des nouvelles planètes son terrain de jeux. Echange avec une personnalité captivante assurément inoubliable ! Par Jean Philippe Beaulieu. Durée : 1h00 environ + temps d’échanges.

