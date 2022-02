Conférence scientifique L’économie verte : mythes ou réalités ? présentée par Nathalie Lazaric L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), 24 mars 2022, Menton.

Conférence scientifique L’économie verte : mythes ou réalités ? présentée par Nathalie Lazaric, directrice de recherche CNRS à l’Université Côte d’Azur. Ses recherches actuelles portent sur les habitudes et routines de consommation et les enjeux de la transition écologique. Selon l’INSEE, l’économie verte, dont l’objet est les activités et services favorables à l’environnement, représente plus d’un million d’emploi et est le nouveau moteur de la croissance, valeur ajoutée, et brevets. Au-delà de ces chiffres, quelle est la réalité de l’économie verte ? Ce nouvel eldorado est-il une nouvelle façon de concevoir l’innovation de manière plus inclusive et soutenable ? Comment les acteurs privés et publics s’emparent de cette réalité et qu’en font-ils ? Cette question est essentielle pour comprendre les enjeux du plan de relance actuel et du « green deal policy » visant à conforter cette tendance et créant des effets d’aubaine. L’objectif sera d’examiner les fondements de l’économie verte et la réalité de cette dernière dans sa mise en œuvre à travers les nouveaux défis sociétaux qu’elle génère et engendre.

Gratuit, entrée libre, règlementation COVID selon les dispositions prévues en date de l’événement.

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T14:30:00 2022-03-24T16:00:00