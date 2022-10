Conférence « Scandales et rituels dans les arts et le cinéma des années 1970 » par Frédéric Valabrègue

2023-01-23 18:00:00 18:00:00 – 2023-01-23 Célébration du scandale et rituels transgressifs dans le cinéma et les arts plastiques à la charnière des années soixante et soixante-dix. Nous appuierons notre propos sur deux films, Le Rite d'Ingmar Bergman de 1969, cérémonie théâtrale, et sur Sweet movie de Dusan Makavejev, film témoignant des utopies réalisé en 1973. Nous lierons ses films aux performances de l'actionnisme viennois d'Hermann Nitsch et d'Otto Muehl. Conférence du cycle « les lundis de l'art », par Frédéric Valabrègue, écrivain, critique d'art et professeur retraité des Beaux-Arts de Marseille.

