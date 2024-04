Conférence « Savoir reconnaître un vrai billet de banque » Musée des monnaies et médailes Joseph Puig Perpignan, samedi 18 mai 2024.

Conférence « Savoir reconnaître un vrai billet de banque » Dès la frappe des premières pièces, une course effrénée fait rage entre les émetteurs de monnaies et les faussaires. Le faux-monnayage est donc un élément qui remonte aussi loin que l'utilisation de … Samedi 18 mai, 17h00 Musée des monnaies et médailes Joseph Puig

Dès la frappe des premières pièces, une course effrénée fait rage entre les émetteurs de monnaies et les faussaires. Le faux-monnayage est donc un élément qui remonte aussi loin que l’utilisation de la monnaie elle-même.

Ce phénomène a amené à mettre en place des techniques pour se parer contre les faux-billets. Venez découvrir toutes ces subtilités au cours d’une conférence inédite avec Madame Markiewicz, Directrice Départementale de la Banque de France des Pyrénées-Orientales.

Musée des monnaies et médailes Joseph Puig 42, Avenue de Grande Bretagne 66000 Perpignan

