CONFERENCE: SAUVAGES ET URBAINS, à la découverte des animaux dans la ville Théâtre de Saint-Dizier, 16 septembre 2021, Saint-Dizier.

CONFERENCE: SAUVAGES ET URBAINS, à la découverte des animaux dans la ville

Théâtre de Saint-Dizier, le jeudi 16 septembre à 18:30

Dans le cadre de la SEMAINE EUROPEENNE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, la Ville de SAINT-DIZIER et la LPO CHAMPAGNE-ARDENNE organisent une conférence intitulée : SAUVAGES ET URBAINS , à la découverte des Animaux dans la ville Pour tenter de définir ce qui lie l’humain à son milieu, comment il l’habite, le façonne et interagit avec la nature, la Ville de Saint-Dizier et la LPO Champagne-Ardenne organisent un cycle de conférences bimestrielles intitulé « DANS LA NATURE DE L’HOMME ! ». Intitulée « SAUVAGES ET URBAINS », la 1re de ces conférences invite à un voyage naturaliste au cœur de l’asphalte ! Même en ville où l’homme règne en maître, de nombreuses espèces animales ont élu domicile. Renards, fouines ou chauve-souris cohabitent avec les citadins, qui ignorent souvent leur présence. Certaines espèces animales opportunistes ont assimilé les architectures humaines à leurs falaises d’origine et s’y sont parfaitement adaptées comme le faucon pèlerin ! D’autres profitent de nos poubelles facilement accessibles pour y dérober de délicieuses pitances tels le rat surmulot, la fouine ou encore le renard roux. Parce que la nature est partout, méduses d’eau douce, anguille, cigogne, héron ou perruche partagent notre univers urbain. Et s’il suffisait d’apprendre à regarder la ville autrement pour enfin les rencontrer Cette conférence-projection sera présentée par XAVIER JAPIOT. Naturaliste professionnel autodidacte et chargé d’études biodiversité à la Ville de PARIS, Xavier JAPIOT se passionne, depuis l’âge de 4 ans, à l’ensemble des disciplines des sciences naturelles. Que ce soient les milieux tempérés, désertiques ou tropicaux, que ce soient les espèces marines ou continentales, fossiles ou actuelles, toutes les disciplines liées à l’histoire naturelle l’interpellent. Il traque aussi bien la biodiversité en Guyane qu’en France, sous les eaux de la Mer Rouge que de l’Atlantique, à Paris qu’au Maroc ou en Thaïlande.

Entrée libre

La Ville de SAINT-DIZIER et la LPO CHAMPAGNE-ARDENNE organisent une conférence intitulée : SAUVAGES ET URBAINS à la découverte des Animaux dans la ville

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T18:30:00 2021-09-16T21:00:00