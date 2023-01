Conférence : Santiago Ramon y Cajal, le peintre des neurones Arcachon Arcachon Catégories d’Évènement: Arcachon

Gironde Par le Dr. Olivier Kah -Neurobiologiste, Directeur de Recherche Émérite au CNRS

Par le Dr. Olivier Kah -Neurobiologiste, Directeur de Recherche Émérite au CNRS

Institut de Recherche en Santé, Environnement et Travail (IRSET) Université de Rennes 1 Né en 1852 dans le Haut Aragon, Santiago Ramón y Cajal est devenu l'un des géants de l'Histoire universelle des sciences médicales, le père fondateur des neurosciences modernes. Certains sont allés jusqu'à dire « qu'il aurait inventé le cerveau ». Mais, derrière le savant couvert de médailles et de prix prestigieux, se cache un homme doté d'une volonté exceptionnelle, profondément humain et humaniste.

