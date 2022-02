Conférence santé « La mobilité de notre corps, un enjeu essentiel pour se maintenir en forme ! » Salle Coligny Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Salle Coligny, le vendredi 25 mars à 14:30

Quelles conséquences a le manque de mobilité sur l’ensemble de notre corps ? Mobilité et souplesse, quelles différences? Quels rôles jouent le système nerveux, les ligaments, les muscles et les articulations ? Comment travailler notre corps au quotidien pour corriger sa posture, soulager ses douleurs, ses tensions musculaires.

Gratuit, ouvert à tous les seniors

Présentée par Thomas MILLE – Kinésithérapeute de l’Assocation Kiné Prévention 44 Salle Coligny Place Edouard Normand – NANTES Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

2022-03-25T14:30:00 2022-03-25T16:00:00

