Orléans Hôtel du département Loiret, Orléans Conférence Santé et usages numériques des jeunes Hôtel du département Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Conférence Santé et usages numériques des jeunes Hôtel du département, 18 novembre 2021, Orléans. Conférence Santé et usages numériques des jeunes

Hôtel du département, le jeudi 18 novembre à 20:00

Depuis plusieurs années, enseignants, éducateurs, professionnels de santé et parents conjuguent les efforts pour que la question de l’usage du numérique soit ramenée au débat comme un problème de santé publique. Mais une crise sanitaire inédite balaie tous les arguments du débat : le numérique est omniprésent dans nos vies et indispensable. La crise sanitaire est venue déconstruire nos repères quant à la pos sibilité de donner un sens et une dimension réaliste à ce que l’on appelle une « utilisation raisonnée » des écrans. 1/ Quelle est la place du numérique dans la vie de nos jeunes ? 2/ Leur santé et leur bien-être psychologiques sont-ils en danger du fait de leurs pratiques ? 3/ Peut-on encore les accompagner ? 4/ L’usage du numérique a-t-il réellement un impact sur le développement de nos jeunes ? 5/ Quel est le rôle des acteurs autour de l’enfant pour optimiser les bénéfices ? Conférencière : Malak Jalloul, Psychologue

gratuit, sur inscription : https://www.epe45.fr/product-page/15aine-loir%C3%A9taine-des-usages-num%C3%A9riques

bénéfices et dangers des usages numériques des jeunes sur leur santé. Conférence pour les parents et les professionnels Hôtel du département 15 rue Eugène Vignat Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T20:00:00 2021-11-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Hôtel du département Adresse 15 rue Eugène Vignat Ville Orléans lieuville Hôtel du département Orléans