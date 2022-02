Conférence : Santé et environnement Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Conférence : Santé et environnement Médiathèque 6 Avenue De la Résistance Lambesc

2022-05-20 19:00:00 19:00:00 – 2022-05-20 Médiathèque 6 Avenue De la Résistance

Lambesc Bouches-du-Rhône Lors de cette conférence, Charlotte Trousseau vous apportera des arguments concrets pour comprendre tous ces liens et des conseils alimentaires pour réduire au mieux votre impact sur votre santé et l'environnement. Comment ce que je mange impacte autant ma santé que l'environnement ? Quels aliments privilégier, pourquoi ? mediatheque@lambesc.fr +33 4 42 17 00 63

