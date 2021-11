Bize Bize BIZE, Hautes-Pyrénées Conférence santé Bize Bize Catégories d’évènement: BIZE

Bize Hautes-Pyrénées Bize Conférence animée par Claudie BOURRY, pharmacienne spécialisée en phytoaromathérapie.

Bientôt les fêtes de fin d’année, des remèdes naturels peuvent vous y préparer !

Limitée à 30 personnes. Inscription et pass sanitaire obligatoire. Tarif : 5€

Organisée par le comité des fêtes. +33 6 30 22 73 00

