Conférence « Samedi d’en savoir plus » : Les bienfaits de la Nature À l’heure des changements climatiques globaux et d’une destruction des écosystèmes, le Conservatoire Botanique National de Bailleul vous interroge sur la nécessité de préserver la biodiversité. Samedi 28 septembre, 10h00 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit – Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-28T10:00:00+02:00 – 2024-09-28T12:00:00+02:00

Fin : 2024-09-28T10:00:00+02:00 – 2024-09-28T12:00:00+02:00

L’équipe du Relais Nature vous propose un nouveau rendez-vous pour cette saison 2024 : les conférences « Samedi d’en savoir plus ! » L’occasion de rencontrer des acteurs convaincus par la beauté fragile de notre planète bleue.

Pour ce dernier rendez-vous, la parole est donnée au Conservatoire Botanique National de Bailleul.

Depuis des millénaires, les humains dépendent de la Nature pour se nourrir, se soigner, s’habiller… À l’heure des changements climatiques globaux et d’une destruction des écosystèmes, il est légitime de se demander pour quelles raisons préserver la Nature, et pourquoi la biodiversité est indispensable.

Cette conférence a pour objectif de vous sensibiliser à la notion d’écosystèmes et de services écosystémiques au travers de trois grands axes : la pollinisation, les zones humides et les haies.

Ensemble, réfléchissons à ces questions et tentons d’y apporter quelques éclairages.

Rendez-vous : 10 h

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Durée : 2 h

Gratuit

Tout public

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr/home/relais-nature.html [{« type »: « link », « value »: « http://enm.lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}]

Florent Giard