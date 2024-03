Conférence « Samedi d’en savoir plus » : La chasse aux perturbateurs endocriniens Relais Nature du Parc de la Deûle Santes, samedi 29 juin 2024.

Conférence « Samedi d’en savoir plus » : La chasse aux perturbateurs endocriniens Gare aux perturbateurs endocriniens ! Laura de Nature Résiliente vous invite, lors de cette conférence, à les écarter de manière pratique et économique de votre quotidien. Samedi 29 juin, 10h00 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit – Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-29T10:00:00+02:00 – 2024-06-29T11:30:00+02:00

Fin : 2024-06-29T10:00:00+02:00 – 2024-06-29T11:30:00+02:00

L’équipe du Relais Nature vous propose un nouveau rendez-vous pour cette saison 2024 : les conférences « Samedi d’en savoir plus » ! L’occasion de rencontrer des acteurs convaincus par la beauté fragile de notre planète bleue.

Pour ce second rendez-vous, la parole est laissée à Laura de Nature Résiliente pour une conférence d’utilité publique sur les perturbateurs endocriniens.

Nous sommes entourés dans notre quotidien de produits néfastes pour l’environnement, mais aussi pour notre santé. Au cours de cette conférence, vous ferez le tour de la maison, pièce par pièce, pour faire la chasse aux perturbateurs endocriniens autres polluants qui se cachent dans les produits de consommation courante. Alimentation, cosmétiques, produits d’entretien, vêtements… tout sera passé à la loupe !

Loin d’être une conférence purement théorique et scientifique, il s’agit ici de voir ensemble comment écarter, de façon pratique et économique, un maximum de perturbateurs endocriniens de votre quotidien. Alternatives et petits gestes vous seront dévoilés.

Les maîtres-mots de « la chasse aux perturbateurs endocriniens » : la bienveillance, l’interactivité, le partage et la bonne humeur.

Rendez-vous : 10 h

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Durée : 1 h 30

Gratuit

Tout public

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr/home/relais-nature.html 03 20 63 11 22 relaisdeule@lillemetropole.fr