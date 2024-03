Conférence « Samedi d’en savoir plus « : Faire des économies en consommant local et durable Relais Nature du Parc de la Deûle Santes, samedi 27 juillet 2024.

Conférence « Samedi d’en savoir plus « : Faire des économies en consommant local et durable Laura de Nature Résiliente vous invite, lors de cette conférence, à devenir un consom’acteur en consommant local et durable. Faites le plein de bonnes pratiques et de bonnes adresses ! Samedi 27 juillet, 10h00 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit – Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Début : 2024-07-27T10:00:00+02:00 – 2024-07-27T11:30:00+02:00

Fin : 2024-07-27T10:00:00+02:00 – 2024-07-27T11:30:00+02:00

L’équipe du Relais Nature vous propose un nouveau rendez-vous pour cette saison 2024 : les conférences « Samedi d’en savoir plus » ! L’occasion de rencontrer des acteurs convaincus par la beauté fragile de notre planète bleue.

Pour ce troisième rendez-vous, la parole est laissée à Laura de Nature Résiliente pour une conférence placée sous le signe de l’économie et de l’écologie : la consommation locale et durable.

Comment faire des économies au quotidien tout en consommant local et en réduisant votre impact sur l’environnement ? Apprenez à devenir un véritable consom’acteur !

Cuisine, mode, loisirs, enfants, ménage… faites le plein de bonnes adresses locales pour mieux consommer. Échangez vos trucs et asctuces pour limiter vos déchets, vos recettes maisons,… Vous vous rendrez compte qu’écologie et économie font souvent bon ménage.

Les maîtres-mots de cette conférence : la bienveillance, l’interactivité, le partage et la bonne humeur.

Rendez-vous : 10 h

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Durée : 1 h 30

Gratuit

Tout public

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France

Alexandre Trainel