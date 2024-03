Conférence « Samedi d’en savoir plus » : Comment réaliser son compost ? Relais Nature du Parc de la Deûle Santes, samedi 31 août 2024.

Conférence « Samedi d’en savoir plus » : Comment réaliser son compost ? Compost et Nature vous invite à lutter contre le gaspillage alimentaire et valoriser vos déchets pour la régénération des sols. Une conférence pour devenir roi du compost ! Samedi 31 août, 10h00 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit – Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-31T10:00:00+02:00 – 2024-08-31T11:30:00+02:00

Fin : 2024-08-31T10:00:00+02:00 – 2024-08-31T11:30:00+02:00

L’équipe du Relais Nature vous propose un nouveau rendez-vous pour cette saison 2024 : les conférences « Samedi d’en savoir plus »! L’occasion de rencontrer des acteurs convaincus par la beauté fragile de notre planète bleue.

Pour ce quatrième rendez-vous, la parole est donnée à Compost et Nature.

Depuis le 1er janvier 2024, conformément au droit européen et à la loi antigaspillage de 2020, le tri des biodéchets est généralisé et concerne tous les professionnels et les particuliers. Bonne pour la planète, cette mesure permet de réduire considérablement la quantité de déchets envoyés à l’incinération et donc de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Quels sont les déchets compostables ? Comment les répartir ? Quels sont les points de contrôles du compost ? Comment l’utiliser et quelle technique de compostage employer ?

Réaliser son compost à la maison a de nombreux avantages. C’est pas sorcier mais cela demande de suivre quelques règles importantes. Apprenez à composter à la maison et comprenez l’intérêt pour les sols.

Rendez-vous : 10 h

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Durée : 1 h 30

Gratuit

Tout public

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr/home/relais-nature.html [{« type »: « link », « value »: « http://enm.lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}]

Samuel Amez