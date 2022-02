Conférence Salle paroissiale de Saint-Pierre du Gros Caillou Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jeudi 10 février à 20 h 30 (salle paroissiale) Le docteur Chartier-Siben a suivi de nombreuses victimes, elle est docteur en médecine, psychothérapeute, victimologue. du docteur Isabelle Chartier-Siben pour aider les paroissiens à réfléchir aux conséquences du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église. Salle paroissiale de Saint-Pierre du Gros Caillou 92 rue Saint-Dominique, 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

