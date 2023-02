Conférence Salle Jean Condou – Bruges, 23 février 2023, Bruges-Capbis-Mifaget Bruges-Capbis-Mifaget.

L’association Bien vivre à Bruges Capbis Mifaget vous invite à une conférence sur les « Sources et Bains en Béar et dans les vallées d’Aspe et d’Ossau. Conférence présidée par Pierre Castillou.

