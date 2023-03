Conférence Sale de l’Oustau – Espace Jean Duffard – Cours V.Hugo . Valréas Valréas Catégories d’Évènement: Valréas

Vaucluse

Conférence Sale de l’Oustau – Espace Jean Duffard – Cours V.Hugo . Valréas, 25 mars 2023, Valréas . Conférence Espace Jean Duffard . Salle de l’Oustau Sale de l’Oustau – Espace Jean Duffard – Cours V.Hugo . Valréas Valréas Vaucluse Sale de l’Oustau – Espace Jean Duffard – Cours V.Hugo . Valréas Espace Jean Duffard . Salle de l’Oustau

2023-03-25 – 2023-03-25

Sale de l’Oustau – Espace Jean Duffard – Cours V.Hugo . Valréas Espace Jean Duffard . Salle de l’Oustau

Valréas

Vaucluse Conférence donnée par Janick Roussel-Ode, Docteur en Archéologie, sur la thématique : « Le Verre antique dans l’Enclave des Papes ». patrimvalreas@gmail.com +33 4 90 35 11 72 http://patrimoinevalreas.org/ Sale de l’Oustau – Espace Jean Duffard – Cours V.Hugo . Valréas Espace Jean Duffard . Salle de l’Oustau Valréas

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Valréas, Vaucluse Autres Lieu Valréas Adresse Valréas Vaucluse Sale de l'Oustau - Espace Jean Duffard - Cours V.Hugo . Valréas Espace Jean Duffard . Salle de l'Oustau Ville Valréas Departement Vaucluse Lieu Ville Sale de l'Oustau - Espace Jean Duffard - Cours V.Hugo . Valréas Espace Jean Duffard . Salle de l'Oustau Valréas

Valréas Valréas Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valreas /

Conférence Sale de l’Oustau – Espace Jean Duffard – Cours V.Hugo . Valréas 2023-03-25 was last modified: by Conférence Sale de l’Oustau – Espace Jean Duffard – Cours V.Hugo . Valréas Valréas 25 mars 2023 Espace Jean Duffard . Salle de l'Oustau Sale de l'Oustau - Espace Jean Duffard - Cours V.Hugo . Valréas Valréas Vaucluse Sale de l'Oustau - Espace Jean Duffard - Cours V.Hugo . Valréas Valréas Vaucluse

Valréas Vaucluse