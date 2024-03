CONFÉRENCE SAISIR LE MOUVEMENT LE SPORT DANS L’ART (XIXE-XXIE SIÈCLES) Salle des fêtes Bar-le-Duc, mercredi 26 juin 2024.

Mercredi

Par Claire Paillé, responsable du Musée barrois.

L’art et le sport sont souvent opposés, relevant soit-disant de l’intellect pour l’un, du physique pour l’autre. Pourtant, dès les âges les plus anciens, les hommes se sont représentés en train de pratiquer des activités physiques tir à l’arc, ski, athlétisme, combat à l’épée… ornent grottes, vases grecs et autres livres d’heures. Mais c’est à la fin du XIXe siècle, à l’époque où se développe le sport tel qu’on l’entend aujourd’hui, que les artistes en ont fait un sujet à part entière, témoignant ainsi de l’évolution de la société. De la description des loisirs artistocrates aux regards décalés contemporains, en passant par les décompositions futuristes, comment les peintres, sculpteurs et photographes ont-ils rendu compte du mouvement, de l’effort et, plus largement, des valeurs du sport ? À quelques jours du passage de la Flamme olympique à Bar-le-Duc, penchons-nous sur les représentations du sport dans l’art, de l’impressionnisme à l’art contemporain.Adultes

2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-26 18:30:00

fin : 2024-06-26 20:00:00

Salle des fêtes 12 Rue Lapique

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est musee@meusegrandsud.fr

