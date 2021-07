CONFÉRENCE SAINTS ET DÉVOTIONS EN PRESQU’ILE DE GUÉRANDE Le Pouliguen, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Le Pouliguen.

Le Pouliguen Loire-Atlantique

Historien de l’art de formation, Laurent Delpire est actuellement directeur du patrimoine et de l’urbanisme à la Mairie du Croisic.

Ses recherches historiques sur Le Croisic et sa région se traduisent par plusieurs articles et contributions à des revues ainsi que des visites commentées en saison. Il est également conservateur des Antiquités et Objets d’Art de Loire-Atlantique en charge du patrimoine mobilier protégé du département.

“Saints et dévotions en presqu’île de Guérande”

Les dévotions sont nombreuses en presqu’île de Guérande et ont parfois changé au cours du temps. Elles témoignent des communautés et de leurs pratiques.

Cette conférence reviendra sur les saints honorés dans les différents lieux de culte, fontaines et calvaires présents dans la région à travers les représentations encore visibles sur site.

