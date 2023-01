Conférence Saint-Valery-sur-Somme, 25 mars 2023, Saint-Valery-sur-Somme .

Conférence

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme

2023-03-25 – 2023-03-25

Saint-Valery-sur-Somme

Somme

« Ils avaient vingt ans en 1914 » par Xavier Becquet, proposée par la Société d’Archéologie et d’Histoire de Saint-Valery-sur-Somme

À partir d’exemples choisis dans des communes du Vimeu et du Ponthieu, Xavier Becquet nous raconte des parcours de vie et de guerre de jeunes Samariens qui avaient entre vingt et vingt-trois ans en 1914. Incorporés en 1912 et 1913 dans des régiments de la Somme pour y effectuer leur service militaire, ces hommes ont été les premiers à combattre, après la déclaration de guerre du 3 août 1914, pour défendre les frontières de l’Est de la France. Pendant les premières semaines du conflit, alors que la guerre était encore en mouvement, les « régiments de copains de la Somme » ont été décimés. Certains de ces jeunes adultes sont morts à cause de la guerre, d’autres ont survécu, portant jusqu’à leur dernier jour le poids de blessures physiques et mentales. La conférence sera précédée de l’intervention des élèves de l’atelier « Mémoire » du Collège Baie de Somme, présentant le fruit de leurs recherches sur l’Histoire du Monument aux Morts, encadrés par Mme Georget.

tourisme@ca-baiedesomme.fr +33 3 22 60 93 50 https://www.tourisme-baiedesomme.fr/

Saint-Valery-sur-Somme

