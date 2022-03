Conférence Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme Catégories d’évènement: Saint-Valery-sur-Somme

Manufacture Picarde. Conférence animé par Bernard LEFEBVRE. Spécialiste en faïences de VRON suivi d’une exposition de la collection “LEFBVRE”. Histoire de la manufacture, des acteurs de cette époque (1798-1845) et des différentes pièces fabriquées de cette seule manufacture de la Somme.

L’exposition présentera une centaine de pièces, issues de la fabrique de VRON, de différents modèles ( plats, assiettes, bols, pichets, pintes, écuelles, etc…). Entrée sur réservation.

colette.pellicani@orange.fr +33 6 26 92 60 35

