Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [Conférence] Saint-Saëns et les instruments à vent Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Conférence] Saint-Saëns et les instruments à vent Dieppe, 6 novembre 2021-6 novembre 2021, Dieppe. [Conférence] Saint-Saëns et les instruments à vent 2021-11-06 15:00:00 – 2021-11-06 Rue de Chastes Musée de Dieppe (Château)

Dieppe Seine-Maritime [Sous réserve de l’amélioration de la situation sanitaire] Conférence d’Emanuele Marconi, directeur du Musée des instruments à vent de La Couture-Boussey (Eure).

Organologue et conservateur-restaurateur, ses recherches portent sur l’analyse des mythes et du symbolisme liés aux instruments de musique, ainsi que sur les liens entre instruments et histoire sociale.

Il présentera l’exposition Saint-Saëns et les instruments à vent (5 juin au 19 décembre 2021) dont il est co-commissaire. [Sous réserve de l’amélioration de la situation sanitaire] Conférence d’Emanuele Marconi, directeur du Musée des instruments à vent de La Couture-Boussey (Eure).

Organologue et conservateur-restaurateur, ses recherches portent sur… museededieppe@mairie-dieppe.fr +33 2 35 06 61 99 https://www.saintsaensdieppe21.fr/ [Sous réserve de l’amélioration de la situation sanitaire] Conférence d’Emanuele Marconi, directeur du Musée des instruments à vent de La Couture-Boussey (Eure).

Organologue et conservateur-restaurateur, ses recherches portent sur l’analyse des mythes et du symbolisme liés aux instruments de musique, ainsi que sur les liens entre instruments et histoire sociale.

Il présentera l’exposition Saint-Saëns et les instruments à vent (5 juin au 19 décembre 2021) dont il est co-commissaire. dernière mise à jour : 2021-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Dieppe Adresse Rue de Chastes Musée de Dieppe (Château) Ville Dieppe lieuville 49.92436#1.07046