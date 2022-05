Conférence : Saint-Pierre de Chartres, de l’église abbatiale de Saint-père-en-vallée à l’église paroissia

Conférence : Saint-Pierre de Chartres, de l'église abbatiale de Saint-père-en-vallée à l'église paroissia

2022-09-23 17:30:00 17:30:00 – 2022-09-23 Par Quentin Favré, doctorant en histoire.

L’abbaye de Saint-Père-en-Vallée, dont les vestiges remontent au 7e siècle, était à l’origine hors des murs de Chartres. L’église, devenue paroissiale en 1803, prit alors le nom de Saint-Pierre. Elle est classée monument historique depuis 1840. Places limitées. Inscriptions auprès de la SAEL au 02 37 36 91 93 ou à sael28@wanadoo.fr. Conférence : Proposée par la Société Archéologique d’Eure-et-Loir Par Quentin Favré, doctorant en histoire.

