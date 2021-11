Conférence Saint-Palais, 4 décembre 2021, Saint-Palais. Conférence Saint-Palais

2021-12-04 – 2021-12-04

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques Saint-Palais EUR 0 0 “Les missions lunaires Apollo”, par Serge Chevrel, astronome à l’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP, CNRS/Université de Toulouse). Spécialiste de la géologie de la Lune. La conférence rappelle les principales étapes d’une mission sur la Lune dans le cadre du programme Apollo (1969-1972). Elle fait revivre la formidable aventure des astronautes qui ont marché sur la Lune pour l’explorer, il y a cinquante ans.

Saint-Palais

