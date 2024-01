CONFÉRENCE SAINT-NAZAIRE, UNE HISTOIRE DU QUOTIDIEN À LA BELLE ÉPOQUE Rue du Clos du pin La Bernerie-en-Retz, samedi 3 février 2024.

La Société des Historiens du Pays de Retz (SHPR) vous propose une conférence sur Saint-Nazaire, une histoire du quotidien à la Belle Époque.

Cette conférence sera animée par Christine Urbain, enseignante en sciences économiques et sociales, spécialisée en études et techniques commerciales. Son intervention se basera sur l’ouvrage collectif publié par l’Université inter-âge de Saint-Nazaire, Echos de Saint-Nazaire à la Belle Époque 1880-1914. Le livre sera disponible à la vente, avec dédicace, en fin de conférence.



Thème de la conférence Cette conférence vous permettra de découvrir plusieurs pans de la vie quotidienne entre 1880 et 1914 à Saint-Nazaire, en abordant particulièrement la vie économique à travers les évolutions des commerces, l’apparition des grands magasins ou encore la vie des coopératives ouvrières… La presse de l’époque et de nombreux documents, notamment iconographiques, révèlent une ville au tournant du siècle qui s’industrialise et qui voit s’installer une nouvelle population de commerçants et de fonctionnaires. Ce sera l’occasion de découvrir une cité à l’allure bien différente de celle d’aujourd’hui qui résulte de la reconstruction d’après-guerre.

Rue du Clos du pin La Gare

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire francois.asin@shpr.fr

Début : 2024-02-03 15:00:00

fin : 2024-02-03



