Conférence Saint-Martin-des-Champs, 27 mars 2022, Saint-Martin-des-Champs.

Conférence Saint-Martin-des-Champs

2022-03-27 13:45:00 – 2022-03-27 18:00:00

Saint-Martin-des-Champs Finistère Saint-Martin-des-Champs

Peut-on enquêter sur une vie antérieure avec la même rigueur qu’une enquête scientifique ? Pascale Lafargue se consacre depuis trente ans à l’étude de la parapsychologie et des phénomènes inexpliqués. Alors qu’elle accompagne une de ses élèves dans la lecture de son passé, elle se retrouve face à l’une de ses propres vies antérieures : Mathilde de Toscane, une noble italienne du Moyen Âge célèbre pour son rôle entre la papauté et le Saint-Empire romain germanique. Vérifiant chaque indice et contrôlant ses informations médiumniques auprès d’historiens qui reconnaissent Mathilde en elle, Pascale rend crédible et passionnante l’hypothèse de la réincarnation, jusque dans ses résonances intimes.



A 18 ans, Josiane Vincent s’intéressais fortement à la voyance et à la médiumnité et a commencé à fréquenter les salles pour y rencontrer entre d’autres médiums, dont Michèle Riffard, qui lui dira : « Qu’est-ce que tu attends ? Tu as un don ! Plus tard, tu guériras et tu feras comme moi ». Josiane assurera une séance de médiumnité publique avec la bonne humeur et la sincérité qui la caractérisent.

+33 7 70 05 61 64

