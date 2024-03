Conférence Saint-Martin-de-Ré Saint-Martin-de-Ré, mercredi 24 avril 2024.

Conférence Les façades ont du style ! Mercredi 24 avril, 18h00 Saint-Martin-de-Ré Gratuit

Début : 2024-04-24T18:00:00+02:00 – 2024-04-24T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-24T18:00:00+02:00 – 2024-04-24T19:30:00+02:00

Le Pays d’art et d’histoire vous propose une bibliothèque d’éléments architecturaux qui vous permettront de reconnaitre les différents styles architecturaux ! Les courants et formes artistiques et leurs époques n’auront plus de secrets pour vous !

Saint-Martin-de-Ré paysarthistoire@cc-iledere.fr