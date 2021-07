Conférence Saint-Étienne-les-Orgues, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Saint-Étienne-les-Orgues. Conférence 2021-07-24 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-24 22:15:00 22:15:00

Saint-Étienne-les-Orgues Alpes de Haute-Provence Saint-Étienne-les-Orgues EUR Les météorites et la planète manquante par Jean-Louis Henry. La conférence : comment, à partir des cailloux célestes tombés sur le sol terrestre (les météorites), en déduire la masse d’informations qui permet d’approcher une histoire du système solaire. saml-lure@orange.fr +33 6 61 93 82 25 http://www.astrosurf.com/saml/ dernière mise à jour : 2021-07-15 par Office de tourisme intercommunal Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Saint-Étienne-les-Orgues Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Étienne-les-Orgues Adresse Ville Saint-Étienne-les-Orgues lieuville 44.04316#5.7818