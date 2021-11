Conférence – Saint-Christau à Lurbe, Domaine Thermal Millénaire Oloron-Sainte-Marie, 2 décembre 2021, Oloron-Sainte-Marie.

Conférence – Saint-Christau à Lurbe, Domaine Thermal Millénaire Rue de l’Intendant d’Étigny Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie

2021-12-02 17:30:00 – 2021-12-02 20:00:00 Rue de l’Intendant d’Étigny Auditorium Bedat

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Viviane Delpech, programme européen TCV-PYR (Thermalisme Culture Villégiature Pyrénées)

Connues depuis le premier Âge du Fer, les sources de Saint-Christau à Lurbe sont redécouvertes au Moyen Âge

alors que Gaston IV le Croisé cède la commanderie du Bager au monastère de Sainte-Christine du Somport. Ce n’est qu’au 17e siècle que leur exploitation commerciale débute. Le site est remanié et agrandi à plusieurs reprises

témoignant de son activité croissante et d’une volonté de tirer profit du succès de la villégiature thermale en vogue. Après la Belle Époque, Saint- Christau connaît une histoire singulière à l’aune des conflits mondiaux, faisant tour à tour office d’hôpital complémentaire durant la Première Guerre mondiale, de résidence pour les réfugiés basques de la Guerre d’Espagne et de lieu de plaisance pour l’occupant allemand.

Rue de l’Intendant d’Étigny Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2021-11-26 par