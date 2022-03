Conférence SAAST : l’archéologie des maisons paysannes médiévales Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

Conférence SAAST : l’archéologie des maisons paysannes médiévales Tournus, 9 mai 2022, Tournus. Conférence SAAST : l’archéologie des maisons paysannes médiévales Rue des casernes Palais de justice, salle 15 Tournus

2022-05-09 – 2022-05-09 Rue des casernes Palais de justice, salle 15

L'archéologie des maisons paysannes médiévales à la lumière des nativités du musée des Beaux Arts de Dijon par Jean-Marie Blaising.

+33 3 85 51 36 31

