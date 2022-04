CONFÉRENCE : ” RUNNING : UNE PRATIQUE FÉMININE SOUS CONTRÔLE ” Le Mans, 3 mai 2022, Le Mans.

CONFÉRENCE : ” RUNNING : UNE PRATIQUE FÉMININE SOUS CONTRÔLE ” Promenade Newton Chapiteau Le Mans

2022-05-03 – 2022-05-03 Promenade Newton Chapiteau

Le Mans Sarthe

Conférence : ” Running : une pratique féminine sous contrôle ”

Dans le cadre de l’événement En mai fais ce qu’il te plaît – Le genre en questions du 3 au 25 mai 2022.

Avec Angélina Étiemble, sociologue, enseignante-chercheuse Le Mans Université, Laboratoire ESO Espaces et sociétés – UMR 6590

Alors que les femmes s’adonnent de plus en plus à la course à pied, seules ou en collectif, les mises en garde et les dispositifs de protection contre des agressions dont elles pourraient être victimes se déploient tout autant. Encouragées à courir de multiples façons, elles semblent aussi très vite entravées dans leurs mobilités, au nom de leur sécurité. Nous interrogerons ces injonctions contradictoires faites aux femmes qui courent.

Mardi 3 mai à 18h30

Chapiteau, Promenade Newton (face au gymnase Alain-Fournier), Le Mans

Entrée libre sans réservation

Promenade Newton Chapiteau Le Mans

