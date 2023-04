Conférence Royal Navy et Marine nationale Collège Henri IV Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le mercredi 12 avril 2023

de 18h00 à 19h00

Public adolescents adultes. gratuit sous condition

Un marin nous raconte ses aventures, surprises et responsabilités à bord des bâtiments de la Royal Navy et la Marine Nationale Ne manquez pas cette occasion unique d’en savoir plus sur la vie des marins et les différences entre la Royal Navy et la Marine Nationale ! Règle de Chatham House d’application. Collège Henri IV 23, rue Clovis 75005 Paris Contact : https://afgb.fr/nos-activites/ afgb-resa.asso@orange.fr afgb-resa.asso@orange.fr

