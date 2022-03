Conférence | Rojan : L’art d’imager la poésie du réel Bibliothèque L’Heure joyeuse, 7 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 07 juin 2022

de 10h30 à 12h00

gratuit

Dans le cadre du Festival Quartier du livre, l’Association des Amis du Père Castor intervient à L’Heure Joyeuse pour nous présenter l’œuvre et la vie de Fiodor Rojankovski, alias Rojan.

Catherine Formet-Jourde et Anne-Catherine Faucher de l’Association des amis du Père Castor nous plonge dans l’œuvre et le parcours de Fiodor Rojankovski, alias Rojan, dessinateur russe émigré en France et aux Etats-Unis et nous permettent de découvrir ses contributions pour le Père Castor, ses premières créations et sa vie intime.

Pour concrétiser ses objectifs liés au mouvement de l’« Éducation Nouvelle », Paul Faucher, en quête d’un « nouveau style » d’images qui échappa à la mièvrerie, sollicita la collaboration d’artistes russes émigrés en France. Parmi ceux-ci, il est un « géant ». Chez le Père Castor, il se fit appeler Rojan, ce qui ne l’empêcha pas de conserver son nom russe lorsqu’il prêta son talent à Esther Averill au début des années trente et ultérieurement lorsque il gagna les États-Unis et travailla pour Georges Duplaix. Plus que tout autre, avec Natalia Tchelpanova, épouse du philosophe Brice Parain, Feodor Rojankovsky a contribué à forger l’identité des « Albums du Père Castor ».

Pour adultes , sur inscription

En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin Paris 75005

4 : Saint-Michel Notre-Dame (Paris) (106m) 96 : Saint-Michel Notre-Dame (Paris) (106m)



Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin

Enfants;Littérature

Date complète :

2022-06-07T10:30:00+01:00_2022-06-07T12:00:00+01:00

Rojean