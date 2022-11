Conference Robert Opron, “ artiste industriel ” par Gauthier Gillmann Amiens, 21 novembre 2022, Amiens.

Conference Robert Opron, “ artiste industriel ” par Gauthier Gillmann

Place Dewailly Amiens Somme

2022-11-21 18:15:00 – 2022-11-21

Amiens

Somme

Robert Opron, “ artiste industriel” Conference de Gauthier Gillmann

À la fin des années 50, la concurrence dans l’hexagone entre les grands constructeurs que sont Citroën, Renault, Peugeot, Simca et Panhard est permanente, favorisant l’innovation technique et stylistique et la recherche de nouveaux marchés extérieurs parfois lointains ou exotiques. C’est dans ce contexte que le jeune Robert Opron, né à Amiens en 1932, passionné d’automobile et d’aviation, va connaître sa première expérience professionnelle marquante dans le secteur de la construction automobile en tant que dessinateur chez Simca.

Autodidacte, persévérant et imaginatif, Robert Opron saura saisir certaines opportunités professionnelles et mettre à profit des rencontres déterminantes qui lui permettront de révéler son talent et d’affirmer son style, le propulsant au premier plan du design et de la conception automobile en France et à l’international pendant près de cinq décennies. De l’énigmatique Fulgur, en passant par les voitures présidentielles du Général de Gaulle, à l’iconique Citroën SM, les projets marginaux mais novateurs de la M35 et GS Birotor, la gamme diversifiée des Renault des années 70/80 ou l’exclusive et convoitée Alfa Romeo SZ, autant de projets à succès dessinés, conçus ou dirigés par le styliste designer, fabriqués et commercialisés en petite série ou à des millions d’exemplaires.

Ses créations furent distinguées à trois reprises par le Trophée de la Voiture européenne de l’année, avec la GS (1971), la CX (1975) et la Renault 9 (1982). Robert Opron aura marqué de son empreinte cinquante ans de design automobile en dessinant et concevant des voitures futuristes, populaires ou prestigieuses toujours très présentes dans notre mémoire collective.

Dans la limite des places disponibles.

Ces conférences sont ouvertes à tous et accessibles gratuitement

dans l’amphithéâtre Jean-Cavaillès de l’espace Dewailly à Amiens,

les lundis à 18h15.

Amiens

