Paris

Conférence Robert Konieczny Pavillon de l’Arsenal, 9 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 9 novembre 2021

de 18h30 à 21h

gratuit

KWK PROMES Moving architecture Malgré l’immobilité intrinsèque des bâtiments, c’est par le spectre du mouvement que nous découvrons comment ceux-ci interagissent avec leur contexte, initiant de nouveaux liens avec l’environnement. Chaque projet est une nouvelle occasion d’expérimenter cette porosité, estompant ainsi la frontière intérieur-extérieur. L’architecture gagne alors en capacité d’adaptation face aux nouvelles conditions environnementales. Conférence organisée dans le cadre de l’exposition présentée à la Galerie d’Architecture du 9 novembre 2021 au 15 janvier 2022, 11, rue des Blancs Manteaux, 75004 paris Conception graphique : PLATO galerie d’art contemporain – © Luxigon Événements -> Autre événement Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland Paris 75004

7 : Sully – Morland (60m) 7 : Pont Marie (470m)

Date complète :

2021-11-09T18:30:00+01:00_2021-11-09T21:00:00+01:00

© Luxigon

Pavillon de l'Arsenal Adresse 21 boulevard Morland Ville Paris