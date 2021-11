Paris Pavillon de l'Arsenal Paris Conférence Robert Konieczny Pavillon de l’Arsenal Paris Catégorie d’évènement: Paris

Conférence Robert Konieczny Pavillon de l’Arsenal, 9 novembre 2021, Paris. Conférence Robert Konieczny

Pavillon de l’Arsenal, le mardi 9 novembre à 18:30

Malgré l’immobilité intrinsèque des bâtiments, c’est par le spectre du mouvement que nous découvrons comment ceux-ci interagissent avec leur contexte, initiant de nouveaux liens avec l’environnement. Chaque projet est une nouvelle occasion d’expérimenter cette porosité, estompant ainsi la frontière intérieur-extérieur. L’architecture gagne alors en capacité d’adaptation face aux nouvelles conditions environnementales. Informations _Conférence organisée dans le cadre de l’exposition présentée à la Galerie d’Architecture du 9 novembre 2021 au 15 janvier 2022, 11, rue des Blancs Manteaux, 75004 paris_ _Conception graphique : PLATO galerie d’art contemporain – © Luxigon_

Entrée libre selon les règles sanitaires en vigueur

KWK PROMES Moving architecture Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T18:30:00 2021-11-09T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Pavillon de l'Arsenal Adresse 21 boulevard Morland 75004 Paris Ville Paris lieuville Pavillon de l'Arsenal Paris