Conférence – Rivalités entre enfants Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Minihic-sur-Rance

Conférence – Rivalités entre enfants Le Minihic-sur-Rance, 6 mai 2022, Le Minihic-sur-Rance. Conférence – Rivalités entre enfants Le Minihic-sur-Rance

2022-05-06 – 2022-05-06

Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine Le Minihic-sur-Rance L’association Parental’ID vous propose une conférence animée par Bérangère Baglin Formatrice en communication bienveillante. Marre de voir vos enfants se disputer et se crier dessus ? Besoin de retrouver du calme et de la joie dans la famille ? Nous vous proposons une conférence le 6 mai pour trouver des solutions et relâcher un peu la pression. Bérangère Baglin de Communiquer avec bienveillance animera cette soirée pour nous aider à pacifier les choses et à voir la situation sous un nouvel jour. Vous êtes bienvenus ! 2€ par personne : Inscription sr le site Helloasso. Vendredi 6 mai 2022 – 20h30 – Salle des fêtes du Minihic sur Rance +33 6 82 46 82 89 http://www.helloasso.com/associations/parental-id/evenements/conference-de-berangere-baglin-intitulee-rivalites-entre-enfants L’association Parental’ID vous propose une conférence animée par Bérangère Baglin Formatrice en communication bienveillante. Marre de voir vos enfants se disputer et se crier dessus ? Besoin de retrouver du calme et de la joie dans la famille ? Nous vous proposons une conférence le 6 mai pour trouver des solutions et relâcher un peu la pression. Bérangère Baglin de Communiquer avec bienveillance animera cette soirée pour nous aider à pacifier les choses et à voir la situation sous un nouvel jour. Vous êtes bienvenus ! 2€ par personne : Inscription sr le site Helloasso. Vendredi 6 mai 2022 – 20h30 – Salle des fêtes du Minihic sur Rance Le Minihic-sur-Rance

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Le Minihic-sur-Rance Autres Lieu Le Minihic-sur-Rance Adresse Ville Le Minihic-sur-Rance lieuville Le Minihic-sur-Rance Departement Ille-et-Vilaine

Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-minihic-sur-rance/

Conférence – Rivalités entre enfants Le Minihic-sur-Rance 2022-05-06 was last modified: by Conférence – Rivalités entre enfants Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance 6 mai 2022 ille-et-vilaine Le Minihic-sur-Rance

Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine